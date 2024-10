Geplante Westumfahrung Mühlhausen: Es dauert weiter

Es geht einfach nichts voran: Die geplante Westumfahrung für Mühlhausen befindet sich weiter im Genehmigungsverfahren und kommt nicht voran. Nun muss erneut eine weitere Schleife eingelegt werden. Darüber informierte Bürgermeister Markus Winklhofer am Dienstag den Affinger Gemeinderat.

Der Grund liegt diesmal außerhalb der Gemeinde. In der Zwischenzeit wurde das Verfahren zur Flurbereinigung Lechhausen III abgeschlossen. Dadurch haben sich Änderungen bei den Grundstücksverhältnissen ergeben. Neue, von der geplanten Trasse betroffene Grundstücksbesitzer müssen am Verfahren beteiligt werden. Die Hoffnung, dass das ohne eine neue Auslegung der Pläne möglich ist, wie Winklhofer noch im April gehofft hatte, erfüllte sich indes nicht.

Inzwischen steht fest, dass die Pläne erneut zur Beteiligung der Öffentlichkeit ausgelegt werden müssen. Der Termin liege in der Hand der Regierung, erklärte der Bürgermeister. Der weitere Fortgang hängt anschließend von den Stellungnahmen ab, die möglicherweise eingehen. Winklhofer kündigte an, den Rechtsanwalt der Gemeinde für eine der nächsten Sitzungen zu laden, damit dieser Einblick in weitere Details geben kann.