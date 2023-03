Affing

13:00 Uhr

Gespenster geistern auf der Bühne der Affinger Volksbühne

In eine verzwickte Situation haben sich die beiden Totengräber "Schippe" und "Schaufe" gebracht. Sie müssen sich gegen aufdringliche "Gespenster" wehren.

Plus Die Affinger Volksbühne spielt den lustig-makabren Schwank "Gespenstermacher" von Ralph Wallner. Das Publikum bekommt ein fantasievoll inszeniertes Stück zu sehen.

Von Josef Abt Artikel anhören Shape

Einmal im Jahr verwandelt sich die Mehrzweckhalle bei der Schule in Affing in einen Theaterstadel. Dann bereichert die Volksbühne Affing mit einer Theateraufführung das kulturelle Angebot. „Gespenstermacher“ heißt der lustig-makabere Schwank von Ralph Wallner in drei Akten, den Laienschauspielerinnen und -schauspieler heuer dem Publikum präsentieren.

Zwei Abende haben die acht Akteure - vier Damen und vier Herren - erfolgreich hinter sich gebracht. Das Publikum war begeistert. Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. April, haben Theaterfreunde jeweils ab 19.30 Uhr noch die Gelegenheit, dieses „gespenstische“ Stück zu besuchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen