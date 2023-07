Affing

Große Trauergemeinde nimmt Abschied von Ex-Bürgermeister Rudi Fuchs

Plus Viele Angehörige, Freunde und Wegbegleiter nehmen am Freitag Abschied von Affings früherem Bürgermeister Rudi Fuchs. Sein Nachfolger würdigt ihn als Kommunalpolitiker aus Leidenschaft.

Von Johann Eibl

Eine große Trauergemeinde nahm am Freitag auf dem Friedhof in Affing Abschied von Rudi Fuchs. Über 200 Angehörige, Freunde und Wegbegleiter erwiesen Affings früherem Bürgermeister, der am Dienstag im Alter von 66 Jahren verstorben war, die letzte Ehre. Altlandrat Christian Knauer war ebenso erschienen wie eine Reihe aktueller und ehemaliger Bürgermeister. Acht Vereine waren mit ihren Fahnenabordnungen vertreten.

Landrat Klaus Metzger blickte zurück auf die erste Begegnung mit Rudi Fuchs im Jahr 2012: "Es gelang ihm, innerhalb kürzester Zeit Vertrauen herzustellen." Metzger stufte Fuchs, der im Kindergarten in die Rolle des Nikolaus' schlüpfte, als humorvoll, offen und diskussionsfreudig ein.

