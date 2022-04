Affing

Grundstücke immer teurer: Preisgünstig bauen geht in Affing nicht mehr

Das Baugebiet "Am Weberanger" in Mühlhausen soll Ende des Sommers bebaut werden können. Die Grundstückspreise steigen in der Gemeinde Affing derweil immer weiter an.

Plus Im Baugebiet "Am Weberanger " in Mühlhausen kostet der Quadratmeter mindestens 230 Euro. Inzwischen steigen die Preise weiter an. Das bereitet Sorge.

Von Carmen Jung

Ein eigenes Haus bauen - Bürgerinnen und Bürger sollen sich das in der Gemeinde Affing leisten können. Das ist die Politik der Kommune. Doch diese umzusetzen, wird angesichts explodierender Grundstücks- und Immobilienpreise immer schwieriger. Preisgünstige Angebote, wie sie im neuen Mühlhausener Baugebiet "Am Weberanger" geplant waren, sind kaum noch möglich. Bürgermeister Markus Winklhofer macht diese Entwicklung Sorge.

