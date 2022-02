Affing

Gute Affinger Finanzlage überrascht im Gemeinderat

Plus Zum dritten Mal in Folge stellt die Gemeinde Affing einen Haushalt ohne neue Schulden auf. Das kommt an im Gemeinderat. Doch es gibt auch Skeptiker.

Von Carmen Jung

Erst im Juni stand im vergangenen Jahr der Affinger Haushaltsplan - reichlich spät, um noch viel bewegen zu können. Diesmal ist die Gemeinde früh dran. Am Dienstagabend verabschiedete der Gemeinderat den Etat, der viel Positives birgt. Zum Beispiel keine neuen Schulden und am Jahresende voraussichtlich fünf Millionen Euro im Sparstrumpf. Diese positive Situation ließ allerdings Zweifel aufkommen.

