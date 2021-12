Agnes Gall aus Affing-Haunswies schreibt ein Weihnachtsgedicht

Plus Die Landwirtin Agnes Gall aus Haunswies dichtet einen Text zur Weihnachtszeit. Sie möchte den Menschen mit ihren Zeilen Denkanstöße für den Alltag geben.

Egal ob auf dem Feld oder im Kuhstall: Die Landwirtin Agnes Gall aus dem Affinger Gemeindeteil Haunswies dichtet immer dann, wenn ihr eine Idee kommt. Bereits im vergangenen Jahr hat sie ein Weihnachtsgedicht an unsere Redaktion geschickt, das wir dann veröffentlichten. Viele positive Rückmeldungen motivierten sie, auch heuer wieder einen Text zu verfassen.