Ampel in Haunswies: Was hat es mit der Baustelle auf sich?

In Haunswies gibt es normalerweise keine Ampel. Seit etwa einer Woche sehen Autofahrerinnen und Autofahrer, die durch den Affinger Ortsteil fahren, allerdings häufig rot – oder grün. Eine Baustellenampel regelt aktuell den Verkehr auf der Ortsdurchfahrt. Das ist wegen verschiedener Baumaßnahmen nötig. Zunächst hatte die Gemeinde in Haunswies nur kleinere, punktuelle Kanalsanierungen geplant. Das erklärte Bürgermeister Markus Winklhofer auf Anfrage unserer Redaktion. Der Wasserwart wollte diese Gelegenheit nutzen, um Schieber im Wasserleitungssystem auszutauschen. Der Landkreis, der für die Fahrbahn der Kreisstraße zuständig ist, hängte sich schließlich ebenfalls an, um schadhafte Stellen, wie etwa Senkungen, auszubessern. Die Deckensanierung solle bis Ende dieser, Anfang nächster Woche erledigt sein, erklärte Melanie Royer vor der Pressestelle des Landratsamtes. Aktuell laufen außerdem Ausbesserungsarbeiten auf Höhe des Sommerkellers in Affing. Sie dauern nur wenige Tage.

Foto: Martin Golling