"Danke" sagen - nicht nur zu Weihnachten

Agnes Gall aus dem Affinger Ortsteil Haunswies hat auch in diesem Jahr ein Weihnachtsgedicht verfasst. Inspiration findet die Landwirtin überall.

Am meisten Ideen kommen ihr in den Sinn, wenn sie auf dem Traktor sitzt und "ackert", erzählt Agnes Gall: Bei der monotonen Arbeit können die Gedanken schweifen. Die hält die Landwirtin aus dem Affinger Ortsteil dann fest, indem sie sie in ihr Handy spricht. Und verwendet sie später in einem Gedicht. Schon zum vierten Mal hat sie ein Weihnachtsgedicht verfasst.

Agnes Gall aus Haunswies (Gemeinde Affing) hat wieder ein Weihnachtsgedicht verfasst. Das Foto hat sie mit dem Handy selbst gemacht. Foto: Agnes Gall

Agnes Gall, die in Haunswies eine kleine Landwirtschaft mit Milchvieh und Ackerbau betreibt, stößt überall auf Inspiration. Bei der Arbeit im Stall oder auf dem Feld, in der Natur. Hündin Fanni ist überall dabei. Sie darf mit Bulldog fahren und betätigt sich auch gerne als "Hebamme", wenn eine Kuh kalbt, erzählt Gall. Als vor Kurzem eine Kuh Zwillinge auf die Welt brachte, war die Hündin allerdings kurz verwirrt. In Mundart hält Agnes Gall ihre Gedanken fest - mal über die Natur, über eine Katze oder eben zu Weihnachten.

Für Familie und Freunde dichtet Agnes Gall schon länger

Für den Familien- und Freundeskreis dichtet die 38-Jährige schon länger. Das erste Weihnachtsgedicht schrieb sie für den Seniorennachmittag in Haunswies. Das kam so gut an, dass eine Freundin sie überredete, es unserer Redaktion zu schicken.

Die positive Resonanz auf die Veröffentlichung bestärkte sie. "Wenn's de Leit' a Freid macht, is des einfach schee", sagt sie. Im Jahr darauf kam die erste Anfrage, ob sie ein Weihnachtsgedicht schreibt, schon im Oktober, ein Jahr später im September. "Heuer kam die erste Anfrage im Juni", erzählt sie. Da war es keine Frage, dass sie wieder zur Feder greift. Mittlerweile bekommt sie von verschiedenen Seiten Anfragen. Unter anderem trägt sie ihr Gedicht bei der Weihnachtsfeier des Bayerischen Bauernverbands vor.

Wenn Agnes Gall arbeitet oder unterwegs ist, ist Hund Fanni dabei. Das Foto hat sie mit dem Handy selbst gemacht. Foto: Agnes Gall

Lange brüten muss sie nicht, wenn sie schreibt. Nur das Textverarbeitungsprogramm habe etwas Probleme mit der Mundart", sagt sie und lacht. Für das Weihnachtsgedicht habe sie keine Stunde gebraucht. Am Ergebnis lässt sie auch diesmal unsere Leserinnen und Leser teilhaben:

In der Haunswieser Pfarrkirche hat Agnes Gall ihr erstes Weihnachtsgedicht vorgetragen. Foto: Erich Echter (Archivbild)

Wieder amoi hod der Dezember augfanga,

wia schnoi is bloß 2023 verganga.

Wia schnoi werds jetzt dann Weihnachten sei,

drum folgt jetz der Tipp des Tages glei:

Wer seine Liaben mecht wos schenka,

sollt vielleicht boid drüber nochdenka.

Wos scheans sollts sei, praktisch womöglich a no glei,

aber für seine Liabsten lasst ma sich doch gern wos foin ei.

Doch wieso griagt ma auf Weihnachten wos gschenkt,

des is ned so leicht zu ergründen wia ma denkt.

As Internet hod do mera Theori´n,

i hob o oane, hearts na guad hin:

Wia as Jesus-Kind hod gschlafa ruhig im Stroah,

hod d`Maria denkt: „Do im Stoi gibt’s ja gor nix zum doa.

Der Josef, des is aber hoid a wirklich braver Mo

muas i moi überleng, wos i dem guads doa ko.“

Hod bei die Hirten gfragt um a bissla a Wui,

und macht sich ans Werk mit recht vui Gfui.

In jeder freien Minuten hods dann gstrickt

und guad aufpasst, dass da Josef ned z´fria siegt.

Wia´s fertig war dann mit der Zeit,

hod sich da Josef übers Gschenk narrisch gfreid.

Sie hod eam wos gmacht, dass d´Fiaß deana nimma wea

jetz wiss ma, wo des mit de selbstgstrickten Socka kimmt her.

Es is hod Brauch, wo a immer es kimmt her,

dass ma wos schenkt, dene die man liebt gar sehr.

A Freind und Bekannte, des wär doch glacht,

a de wern wenigstens mit am kloana Präsent bedacht.

Dann gibt’s no Leid, wo ma denkt, dem miast i wos gem

der hod ma scho öfter moi wos guads doa im Lem.

Scho a jede Firma die wos auf sich hoid,

schickt bei Zeiten ihren Vertreter naus in d´Woid.

Mit a Kloanigkeit für d`Kundschaft und Wünschen recht schea,

auf dass die Geschäftsbeziehung mög bleiben bestea.

Meist gibt’s doch a in der Nachbarschaft so Leid,

dia oam helfa und wos borgen jederzeit.

Grod zu Weihnachten kimmt ma do zum denka,

dass ma mecht a solch guade Seelen wos schenka.

Ma schenkt oiso aus Liab und Freidschaft wos her

a weiteres Motiv is aber zum song a Dankschea.

Es gibt doch so vui Leid, dene ma dankbar konn sei,

die fallen oam auf Anhieb gor ned oi ei.

Ma stellt oi boor Woch die Tonne vors Haus,

dann kimmt a LKW und laarts wieder aus.

Bei Wind und Eis und wenns Weda is koa Spaß

bei der größten Hitz – auf dia is Verlass!

Freilich is eana Job und sie kriang a Goid

das anderleids Müll schaffa aus der Woid.

Guad dass aber Leid gibt, de sich ned san dafür zu fein,

sonst dadn mir alle dumm schaun drein.

Mir kannt´n a in da Fria koa Brezn ned kaffa,

dad ned der Bäcker scho in der Nacht in die Backstubn laffa.

A der liegat no gern länger im Bett ganz gwieß,

aber Leid mit Essen versorgen eam a Anliegen is.

Von unzählige Vereinsfeiern kann ma jetz hean,

zu dene die Mitglieder kemma recht gern.

Do sitzt ma im Warmen mit am guadn Essen

des Rahmenprogramm und die Gsellschaft ned zum vergessen.

Und irgendwann werds im Saal dann recht stui,

weil da Vorstand noch a Red hoidn wui.

Er sagt Dank zu seim Gremium und alle Leid

dia gsorgt hom, dass so griabig war heid.

Doch wer sagt eigentlich Dankschea zu am Chef von Verein,

weil er bringt sovoi Kraft und Freizeit für die Sache ein?

Sich für Andere eisetzen is doch koa Selbstverständlichkeit

doch die Person is wahrscheinlich gern dazu bereit.

Dad dia Dahoam aufm Kanapee mitm guadn Buach leng

dads weniger Streß, Arbat und Ärger für sie gem.

Vielleicht kimma uns wos überleng liabe Leid,

jemand macha jetzt a richtige Freid.

Habts ihr scho moi jemand wos gschenkt - seis bloß a Kloanigkeit –

der mit nix rechnet? Wia der sich gfreid!

Habts ihr scho moi den Gsichtsausdruck von jemandem gseng,

dem unverhofft werd a herzliches Dankschön gem?

Die Freid, dia ma macht, kimmt zu oam zruck

drum mecht i gern bitten: Gebt´s eich an Ruck!

A herzlicher Dank kost nix und is sovui wert,

gibt neamand, der des Wörterl ned gern hert!

„Danke“ is so wichtig und des is wohr,

ned nur zu Weihnachten, sondern as ganze Johr.