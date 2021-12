Affing-Haunswies

vor 34 Min.

Nachruf: Karl Winkler aus Haunswies war Rektor, Chorleiter und Reporter

Plus Karl Winkler aus Haunswies hat viele Jahre aus Affing berichtet. Der Lehrer setzte sich auch als Organist für das Gemeinwohl ein. Jetzt ist er gestorben.

Von Martin Golling

Karl Winkler ist im Alter von 93 Jahren in Haunswies gestorben. Am 28. August 1928 in Biberach an der Riß geboren, studierte er Theologie in Tübingen und Pädagogik in München-Pasing. 1966 zog das Ehepaar Elisabeth und Karl Winkler mit seinen vier Kindern in ihr neuerbautes Haus im Affinger Ortsteil Haunswies. Er arbeitete als Lehrer und später als Rektor an der Volksschule in Augsburg-Bärenkeller.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen