Tödlicher Unfall: Staatsanwaltschaft trifft eine Entscheidung

Plus Im November kommt ein 27-Jähriger auf der Kreisstraße zwischen Haunswies und Affing ums Leben. Der tödliche Unfall wird untersucht. Jetzt liegen Ergebnisse vor.

Ein 27-jähriger Mann stirbt am 9. November 2022 bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Haunswies und Affing. Ein knappes Jahr zuvor gibt es bei einem Unfall an nahezu gleicher Stelle zwei Todesopfer. Warum sind diese Unfälle geschehen? Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft drehen sich um diese zentrale Frage. Beim jüngsten Unfall sind die Untersuchungen inzwischen abgeschlossen.

Tödlich verletzt wurde am 9. November 2022 der 27-jährige Fahrer dieses Autos bei einem Unfall zwischen Haunswies und Affing.

Der 27-Jährige aus dem Raum Gersthofen war am 9. November gegen 16.30 Uhr von Haunswies in Richtung Affing unterwegs. Er überholte ein Auto und scherte dann wieder nach rechts ein. Dabei kam er allein beteiligt von der Straße ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Der Polizei zufolge muss er sofort tot gewesen sein.