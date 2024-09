Zwei Kita-Gruppen bekommen nach Hochwasserschaden in Haunswies Asyl

In den Sommerferien geht es in den meisten Kindertagesstätten eher ruhig zu. In der Kindertagesstätte Krambambuli im Affinger Ortsteil Haunswies lief es in den vergangenen Wochen etwas anders: Im Kellergeschoss hatte man einen Wasserschaden entdeckt – vermutlich ausgelöst durch die Starkregenereignisse an Pfingsten. Zwei Gruppen mussten deshalb vorübergehend aus der Kita ausziehen.

Den Wasserschaden hatten die Kindergartenleitung und das Team der Kita frühzeitig erkannt. Dadurch konnten Sachverständige und Fachfirmen für die überschaubaren Reparaturarbeiten beauftragt werden, berichtete Zweite Bürgermeisterin Christine Schmid-Mägele, die Bürgermeister Markus Winklhofer während seines Urlaubs zeitweise vertrat. In der Sommerpause – für viele Behörden und Firmen und deren Mitarbeiter eine wohlverdiente Urlaubszeit – sei es meist nicht so einfach, hier alle vor Ort zu bekommen.

Kita-Gruppen werden in Haunswies untergebracht

Für die beiden Gruppen konnten Überbrückungsdomizile vor Ort gefunden werden. „Es ist wirklich beeindruckend, wie alles Hand in Hand läuft“, sagte Schmid-Mägele: „In äußerst guter und konstruktiver Zusammenarbeit der Affinger Gemeindeverwaltung beziehungsweise des Bauamts der Gemeinde, des Bauhofs, der ortsansässigen Vereine, der Aufsichtsbehörde und des Teams der Kita ist es in kürzester Zeit gelungen, adäquate Unterbringungsmöglichkeiten für die Kinder und Erzieherinnen von zwei Gruppen zu finden.“

Icon Vergrößern Die Igelgruppe ist Gast der Freiwilligen Feuerwehr Haunswies. Foto: Ralf Scherbauer Icon Schließen Schließen Die Igelgruppe ist Gast der Freiwilligen Feuerwehr Haunswies. Foto: Ralf Scherbauer

Eine Gruppe geht in den Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Haunswies und eine Gruppe wird im Gemeindehaus Haunswies am Kirchplatz, gleich neben dem Maibaum, untergebracht. Die Nähe zur Kita Krambambuli, die guten Parkmöglichkeiten und die gute Erreichbarkeit hätten für diese Übergangsräumlichkeiten gesprochen, so Schmid-Mägele.

Probenräume für Musikverein und Kirchenchor

Die Pfarrei Affing ermöglicht es dem Musikverein „Da Oa und die Andan“, dass die Proben im Pfarrheim abgehalten werden können. Auch der Haunswieser Kirchenchor findet dort Übungsmöglichkeiten. Claudia Daniel, die Leiterin der Kita Krambambuli, hatte dem Chor auch die Örtlichkeiten im Kindergarten für die Proben angeboten. Die kleinen Stühlchen dort haben die Sängerinnen und Sänger dann aber doch etwas abgeschreckt, so Schmid-Mägele.

Icon Vergrößern Wegen eines Wasserschadens in der Kita Krambambuli in Haunswies müssen zwei Gruppen vorübergehend umziehen. Die Eichhörnchengruppe ist im Gemeindehaus zu Gast. Foto: Christine Schmid-Mägele Icon Schließen Schließen Wegen eines Wasserschadens in der Kita Krambambuli in Haunswies müssen zwei Gruppen vorübergehend umziehen. Die Eichhörnchengruppe ist im Gemeindehaus zu Gast. Foto: Christine Schmid-Mägele

Alle Vereine und Gruppierungen, die das Haunswieser Gemeindehaus nutzen, hätten Verständnis, berichtete die Zweite Bürgermeisterin: „Es zeigte sich, dass alle unterstützen und beeindruckend zusammenarbeiten, um für die jüngsten Gemeindebürger einen geregelten Kindergartenbetrieb zu ermöglichen.“ Besonderer Dank von Kita-Leiterin Claudia Daniel und der Gemeinde Affing galt den Eltern für deren Verständnis. (AZ)