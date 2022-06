Haunswieser Feuerwehr bekommt neuen Mannschaftstransportwagen

Entgegen der ursprünglichen Pläne erhält die Feuerwehr von Haunswies schon dieses Jahr ein neues Fahrzeug. Die Anwaltinger Wehr lässt ihr den Vortritt.

Die Haunswieser Feuerwehr bekommt einen neuen Mannschaftstransportwagen. Das soll noch in diesem Jahr der Fall sein. Der Auftrag ist bereits erteilt. Ursprünglich sollte die Haunswieser Feuerwehr in diesem Jahr noch gar nicht an der Reihe sein. Nun aber klappt es doch schneller mit einem Ersatz für den alten Transporter.

80.000 Euro sind im Affinger Haushaltsplan für zwei neue Mannschaftstransporter vorgesehen. Insgesamt werden in nächster Zeit sogar fünf gebraucht. Die Aulzhausener Wehr hat noch überhaupt kein solches Fahrzeug, und die der Wehren in Gebenhofen, Anwalting, Haunswies und Mühlhausen sind alle zwischen 20 und 25 Jahre alt und in entsprechend schlechtem Zustand. Ob es mit dem TÜV noch klappt, ist zum Teil fraglich.

Neue Transporter: Affinger Feuerwehren stimmen sich ab

Die Feuerwehren machen sich allerdings nicht gegenseitig Konkurrenz, sondern stimmen sich untereinander ab, wer wann zum Zug kommen soll. Noch im März war die Rede davon, dass die ersten beiden Fahrzeuge nach Gebenhofen und Anwalting gehen sollen. Doch dann hieß es, dass es der Gebenhofener Transporter wohl noch durch den TÜV schaffe. Die Anwaltinger Feuerwehr ist inzwischen zugunsten der Haunswieser Kollegen zurückgetreten. Deshalb geht das erste Fahrzeug nun in diesen Ortsteil.

Bürgermeister Markus Winklhofer hat jüngst bereits den Auftrag vergeben an die Firma Compoint in Forchheim zum Preis von rund 55.500 Euro. Normalerweise entscheidet der Gemeinderat über solche Größenordnungen. Weil die jüngste Sitzung allerdings ausgefallen war und das Angebot abzulaufen drohte, traf der Bürgermeister die Entscheidung. Denn die Preise steigen weiter an.

Auch die Anwaltinger Feuerwehr bekommt ein Fahrzeug

Trotzdem sollen auch die Anwaltinger noch in diesem Jahr zum Zug kommen. Zumindest wird der Auftrag vergeben, wann dann geliefert wird, steht auf einem anderen Blatt. Der Gemeinderat ermächtigte den Bürgermeister, auch über diese Anschaffung zu entscheiden, um keine Zeit und im Zweifelsfall auch Geld zu verlieren. Der Gemeinderat hofft jedenfalls, dass die 80.000 Euro im Haushalt reichen. Denn je Fahrzeug gibt es 14.000 Euro Zuschuss. Außerdem reicht den Anwaltingern ein etwas kleineres Fahrzeug. "Ich sehe keine Probleme", sagte deshalb Feuerwehrbeauftragter Josef Tränkl.

Lesen Sie dazu auch