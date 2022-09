Unfall: Auto landet zwischen Haunswies und Igenhausen auf dem Dach

Ein 18-jähriger Autofahrer kommt am frühen Montag auf der Kreisstraße AIC4 zwischen Haunswies und Igenhausen von der Straße ab. Der Fahrer wird leicht verletzt.

Leichte Verletzungen hat sich ein 18-jähriger Autofahrer bei einem Unfall am frühen Montag bei einem Unfall zwischen dem Affinger Ortsteil Haunswies und Igenhausen (Gemeinde Hollenbach) zugezogen. Sein Auto landete auf dem Dach.

Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann gegen 1.30 Uhr von Haunswies kommend auf der Kreisstraße AIC4 in Richtung Igenhausen unterwegs. Auf halber Strecke zwischen den Ortschaften sei der Fahranfänger in einer leichten Rechtskurve zunächst auf das linke Bankett geraten und anschließend nach rechts von der Fahrbahn geschleudert, so die Polizei. In dem angrenzenden Maisfeld kam das Fahrzeug nach etwa zehn Metern auf dem Dach zum Liegen.

Feuerwehren aus Igenhausen und Hollenbach sind vor Ort

Ein Rettungswagen brachte den 18-Jährigen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Igenhausen und Hollenbach waren ebenfalls am Unfallort, mussten den Fahrer jedoch nicht aus dem Auto befreien. An dem Unfallauto entstand laut erster Schätzung der Polizei ein Totalschaden in Höhe von mindestens 8000 Euro. (bac)