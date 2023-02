Im Sommer oder Herbst soll die Ampel in Mühlhausen gebaut werden

Die Ampel auf Höhe des Gewerbegebietes und der Kreuzungsumbau kommen teurer als gedacht. Jetzt sollen die Arbeiten ausgeschrieben werden. Darf die Gemeinde das?

Jetzt wird aus Idee und Beschluss Realität gemacht: Die Gemeinde Affing schreibt die Arbeiten für die geplante Lichtsignalanlage an der Ortsdurchfahrt auf Höhe des Gewerbegebietes in Mühlhausen aus. Realisiert werden soll die Ampel samt Kreuzungsumbau wie geplant im Sommer oder Herbst. Allerdings gibt es ein Fragezeichen.

Zwei Gutachten haben bestätigt, dass eine Ampel Mühlhausen hilft, die Verkehrsprobleme in den Stoßzeiten in den Griff zu bekommen. Nach Jahren der Diskussion hatte der Affinger Gemeinderat deshalb im Juni 2021 endgültig beschlossen: Die Lichtsignalanlage wird trotz hoher Kosten gebaut.

2021 wurde mit 600.000 Euro kalkuliert, um die Lichtsignalanlage und den dafür nötigen Umbau der Kreuzung zu realisieren. Die aktuelle Kostenschätzung liegt um einiges höher. So werden für den Kreuzungsumbau inklusive Verlegung der Bushaltestelle rund 765.000 Euro angesetzt. Für die Ampel kommen weitere 108.000 Euro dazu.

Hat das Vakuum in der Affinger Kämmerei Einfluss auf den Ampelbau?

Der Affinger Gemeinderat gab in seiner Sitzung am Dienstag gegen die Stimme von Paul Moll das sogenannte Leistungsverzeichnis frei. Es ist die Grundlage für die Ausschreibung der Arbeiten, die die Verwaltung nun in die Wege leiten soll. Allerdings ist noch unklar, ob die Gemeinde das Projekt tatsächlich jetzt ausschreiben darf. Denn es gibt noch keinen Haushaltsplan für dieses Jahr, und dieser bildet die rechtliche Grundlage für Ausgaben einer Gemeinde. Derzeit steht in den Sternen, wann die Kommune den Etat anpacken kann. Denn die Stelle des Kämmerers oder der Kämmerin ist vakant, seit Jennifer Friedl im vergangenen Herbst gekündigt hat. Die aktuelle Bewerbungsfrist läuft noch eine gute Woche.

Die Verwaltung muss nun mit der Rechtsaufsicht im Landratsamt klären, wie vorgegangen werden soll. Von einer raschen Ausschreibung hängt zwangsläufig auch die geplante Realisierung in diesem Jahr ab.

Lesen Sie dazu auch