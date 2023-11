Immun gegen Hacker: Wasserwerk lässt sich künftig auch vor Ort steuern

Plus Eine provisorische Steuerung des Affinger Wasserwerkes läuft über das Internet. Jetzt ist eine neue Steuerung nötig. Das ist die Gelegenheit für Unabhängigkeit.

Die Schaltanlage des Affinger Wasserwerkes ist veraltet. Es gibt keine Firmen mehr, die sich noch damit auskennen. Ebenso wenig sind Ersatzteile aufzutreiben. Die Steuerung läuft über ein Provisorium, das vergangenes Jahr eilends aufgrund eines Defektes installiert werden musste, um den Betrieb aufrechterhalten zu können. Die Bedienung läuft aktuell nur übers Internet. Fällt das aus, aus welchen Gründen auch immer, kann es schnell problematisch werden. Das wird sich jetzt ändern.

Die gesamte Elektrotechnik beim Wasserwerk südlich des Sportplatzes an der Frechholzhauser Straße muss erneuert werden. Nach Ansicht eines Fachmannes vom Ingenieurbüro Eplanieur handelt es sich um ein "relativ exotisches Modell". Es wird nun ersetzt durch eine neue Schaltanlage, die weiterläuft, selbst wenn in einer Gruppe ein Defekt auftaucht. Und noch wichtiger: "Die Handbedienung ist im Notfall möglich." Das versicherte Stefan Moyses als er die Pläne dem Affinger Gemeinderat vorstellte.