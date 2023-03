Jetzt steht fest, wohin der Krippen-Container für Affings Kinder kommt

Im September fehlt in der Gemeinde Affing der Platz für zwölf Krippenkinder. Deshalb gibt es eine Notlösung. Sie wird im Pfarrgarten eingerichtet.

Schon im September sind es zu viele kleine Kinder für zu wenig Krippenplätze in der Gemeinde Affing. Deshalb ist eine Notlösung nötig. Und die heißt: Container. Inzwischen steht fest, wo ab September zwölf Krippenkinder im Container betreut werden.

Zwar ist gerade ein Neubau neben dem Kindergarten in Bergen in Planung, doch der wird erst bis September 2024 fertig sein. Das hilft den Eltern wenig, die schon ab kommendem September eine Betreuung für ihre Kleinen brauchen. Deshalb beschloss der Gemeinderat im Februar, vorübergehend einen Krippen-Container in der Gemeinde Affing aufzustellen.

Affinger Eltern können ihre Krippenkinder nun anmelden

Bürgermeister Markus Winklhofer gab am Dienstag im Gemeinderat bekannt, dass der Container im Affinger Pfarrgarten aufgestellt wird. Er liegt also in unmittelbarer Nähe zum Kinderhaus, in dem ebenfalls Krippenkinder betreut werden. "Das ist absolut sinnvoll", stellt der Gemeindechef fest.

Der Pachtvertrag für den Pfarrgarten ist unterzeichnet. Jetzt werden als Nächstes die Eltern informiert, die dann ihre Anmeldung unterzeichnen können. Neben Affing gibt es auch in Haunswies eine Kinderkrippe.

