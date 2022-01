Affing

Jutta Hahn tritt als Ausschussvorsitzende in Affing zurück

Jutta Hahn ist als Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses in Affing zurückgetreten.

Plus Die 61-jährige Gemeinderätin Jutta Hahn legt die Leitung des Rechnungsprüfungsausschusses in Affing nieder. Was sie als Beweggrund angibt.

Von Carmen Jung

Das Jahr beginnt für den Affinger Gemeinderat mit einem Rücktritt. Jutta Hahn, Mitglied des Gremiums seit Mai 2020, hat ihr Amt als Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses niedergelegt. Das ist Thema in der Sitzung am Dienstag, 18. Januar. Dann nämlich muss der Gemeinderat den Vorsitz neu besetzen.

