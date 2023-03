Überholmanöver bei Unwetter nahe Katzenthal geht schief

Auf der Staatsstraße 2035 zwischen Affing und Katzenthal verliert ein Autofahrer wegen starken Seitenwinds beim Überholen die Kontrolle über sein Auto.

Schief gegangen ist ein Überholmanöver bei einem Unwetter beim Affinger Ortsteil Katzenthal am Freitagabend, wie die Polizei berichtet. Ein Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit dem Auto, das er gerade überholte.

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 21.45 Uhr auf der Staatsstraße 2035 zwischen Affing und Katzenthal. Ein 34-jähriger Autofahrer aus dem südlichen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, der von Affing kommend in Richtung Katzenthal unterwegs war, wollte etwa auf halber Strecke mit seinem BMW X5 eine 21-jährige Autofahrerin aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg überholen.

Dabei kam der BMW-Fahrer laut Polizei anscheinend aufgrund starken Seitenwindes zu weit nach links ins Bankett, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte im weiteren Verlauf mit seinem BMW gegen das linke Heck des Toyota Yaris der jungen Frau.

Bei dem Unfall bei Katzenthal entsteht hoher Sachschaden

Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt, so die Polizei. An dem BMW entstand allerdings nach erster Einschätzung der aufnehmenden Polizisten ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an dem Toyota Yaris wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. (bac)