Warum ein Mariengemälde im Valentins-Kirchlein in Katzenthal Anstoß erregt hat

Plus Am Valentinstag feiern die Bewohner des kleinen Affinger Ortsteils ihr Kirchlein. Darum rankt sich eine Anekdote, die mit der Gottesmutter zu tun hat.

Sechs Anwesen gibt es in Katzenthal - und ein kleines Kirchlein, das direkt über einer engen Durchgangsstraße liegt. Es ist dem heiligen Valentin geweiht und feiert somit am Valentinstag "Kirta". Besucherinnen und Besucher erreichen die Kirche über eine steile Treppe mit rund 25 Stufen. Neben der Eingangstüre gibt es viel Wissenswertes über das kleine Gotteshaus zu lesen. Aber es rankt sich auch eine Anekdote darum. Sie betrifft ein Bild der Gottesmutter im Altarraum, das bei einem früheren Pfarrer regelrecht Anstoß erregte.