Kita-Gebühren steigen in der Gemeinde Affing ab September an

Plus Der Affinger Gemeinderat beschließt eine Erhöhung der Tarife für Kindergärten und Krippen. Für Familien mit Kindern gibt es künftig eine Erleichterung.

Der Affinger Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung eine Gebührenerhöhung für Kindergärten und Krippen beschlossen. Der Schritt fällt etwas höher aus, als der ursprüngliche Vorschlag der Verwaltung. Im gleichen Zug aber können kinderreiche Familien künftig mit einem weiteren Rabatt rechnen.