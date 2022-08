Kriegerverein Affing-Haunswies holt sein Fest zum 100. Jubiläum nach

Plus Der Krieger- und Soldatenverein Affing-Haunswies hat sein Fest zum 100-jährigen Bestehen nachgeholt. Viele Menschen feiern im Schlosshof und in der Schlosshalle mit.

Mit einem großen Fest feierten die Mitglieder des Krieger- und Soldatenvereins Affing-Haunswies ihr 100. Jubiläum mit Fahnenweihe. Eigentlich machte der Verein bereits vor zwei Jahren das Jahrhundert voll. Die Planungen für die Feier liefen bereits. Doch wie so viele Veranstaltungen wurde auch diese aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Nun wurde am Sonntag das Fest nachgeholt.