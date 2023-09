Landkreis modernisiert die Sammelstelle in Affing

Die Arbeiten in Affing laufen seit dieser Woche. Der Landkreis Aichach-Friedberg investiert rund 110.000 Euro. Am Ende wird einiges neu sein – auch für das Personal.

Der Landkreis Aichach-Friedberg hat die Zahl seiner Sammelstellen von 27 auf 13 reduziert. Die Wertstoffhöfe, die übrig bleiben, werden im Gegenzug besser ausgebaut. Dazu gehört auch die Sammelstelle beim Bauhof am Mühlweg in Affing. Sie wird aktuell modernisiert und saniert.

Rund 110.000 Euro investiert der Landkreis in die Affinger Sammelstelle. Das bestätigt Pressesprecher Wolfgang Müller. Im Zuge der Arbeiten werden etwa ein neuer Leuchtmast installiert, die Verkehrswegeführung geändert, der Personalunterstand und Lagercontainer erneuert, ebenso wie der Zaun auf zwei Seiten.

Die Sammelstelle in Affing öffnet nächste Woche wieder

Wegen der Arbeiten, die unter der Regie der Gemeinde Affing laufen, war die Sammelstelle in dieser Woche komplett gesperrt. Nach Auskunft von Bauamtsleiter Ralf Scherbauer wird der Betrieb in der kommenden Woche wieder aufgenommen. Die Arbeiten sind dann aber noch nicht komplett abgeschlossen. Die Elektroinstallation etwa muss noch erfolgen und die Containeranlage für das Personal erhält ein Flachdach. Pünktlich zur dunklen Jahreszeit könne dann die Sammelstelle in neuem Licht erstrahlen, so Scherbauer.