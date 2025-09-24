Leistungsprüfung bei der Freiwilligen Feuerwehr Gebenhofen

Nach mehreren Wochen voller Übungen haben 25 Feuerwehrkameradinnen und -kameraden mit drei Gruppen der Freiwilligen Feuerwehr Gebenhofen (Gemeinde Affing) die Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“ erfolgreich abgelegt. Während neun Teilnehmer mit der ersten Stufe (bronze) begonnen haben, absolvierten sechs weitere die zweite Stufe (silber). Für die sieben Floriansjünger der vierten Stufe (gold-blau) sowie die drei Kameraden der fünften Stufe (gold-grün) geht es dabei langsam dem Ende zu. Die gesamte Serie endet mit Stufe 6 (gold-rot). Je Stufe steigert sich der Schwierigkeitsgrad durch bestimmte Zusatzaufgaben. Unterstützung kam wieder - wie in den Jahren zuvor auch - von den vielen Zuschauerinnen und Zuschauern. Im Anschluss ließ man den Abend gemütlich zusammen ausklingen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!