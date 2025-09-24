Icon Menü
Affing: Leistungsprüfung bei der Freiwilligen Feuerwehr Gebenhofen

Affing

Leistungsprüfung bei der Freiwilligen Feuerwehr Gebenhofen

Die Floriansjünger lieferten auch dieses Jahr wieder einen starken Auftritt ab.
Von Tobias Neukäufer
    v. l. n. r. stehend: Stefan Haas (Vorsitzender, gold-grün), Verena Baumgartl, Kristina Billhardt (beide Schiedsrichter), Stefan Stadler (Kommandant), Andreas Stegmann (KBM, Schiedsrichter), Johannes Lang (silber), Johannes Rappolder (silber), Lea Neumair (bronze), Anna Bachmair (silber), Sophia Winkler (bronze), Florian Weiß (silber), Lukas Mägele (bronze), Michael Haas (silber), Johanna Mägele (bronze), Markus Hugl (gold-blau), Florian Winkler (bronze), Thomas Haas (bronze), Simon Hörmann (gold-blau), Rita Bachmair (gold-grün), Josef Steinherr (gold-blau), Patrick Haas (gold-blau), Fabian Neumair (silber), Thomas Hugl (bronze), Bürgermeister Markus Winklhofer; v. l. n. r. kniend: Katrina Hiermüller (gold-grün), Sonja Steinherr (bronze), Franziska Lang (stv. Vorsitzende, gold-blau), Simona Neukäufer (gold-blau), Tobias Haas (bronze), Tobias Neukäufer (stv. Kommandant, gold-blau) Foto: Tobias Neukäufer

    Nach mehreren Wochen voller Übungen haben 25 Feuerwehrkameradinnen und -kameraden mit drei Gruppen der Freiwilligen Feuerwehr Gebenhofen (Gemeinde Affing) die Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“ erfolgreich abgelegt. Während neun Teilnehmer mit der ersten Stufe (bronze) begonnen haben, absolvierten sechs weitere die zweite Stufe (silber). Für die sieben Floriansjünger der vierten Stufe (gold-blau) sowie die drei Kameraden der fünften Stufe (gold-grün) geht es dabei langsam dem Ende zu. Die gesamte Serie endet mit Stufe 6 (gold-rot). Je Stufe steigert sich der Schwierigkeitsgrad durch bestimmte Zusatzaufgaben. Unterstützung kam wieder - wie in den Jahren zuvor auch - von den vielen Zuschauerinnen und Zuschauern. Im Anschluss ließ man den Abend gemütlich zusammen ausklingen.

