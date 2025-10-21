Lesung mit Leo Reisinger im Affinger Bücherstüberl

Leo Reisinger ist ein Autor, Musiker, Schauspieler und vor allem jemand, der es liebt, Geschichten zu erzählen. Was er im Affinger Bücherstüberl mit viel Freude und Charme unter Beweis stellte. Das Publikum lauschte, staunte und hörte gespannt zu, als er aus seinem Debüt-Roman „Bavarese“ las. Nebenbei gab er spannende und humorvolle Geschichten aus seinem abwechslungsreichen Leben zum Besten und zwischendurch spielte er auch noch gefühlvolle Songs am Piano.

