Affing: Lesung mit Leo Reisinger im Affinger Bücherstüberl

Affing

Lesung mit Leo Reisinger im Affinger Bücherstüberl

Der Autor, Musiker, Schauspieler liebt es, Geschichten zu erzählen.
Von Carmen Schwarzmüller
    Leo Reisinger begeisterte mit seiner Lesung das Publikum im Affinger Bücherstüberl.
    Leo Reisinger begeisterte mit seiner Lesung das Publikum im Affinger Bücherstüberl. Foto: Carmen Schwarzmüller

    Leo Reisinger ist ein Autor, Musiker, Schauspieler und vor allem jemand, der es liebt, Geschichten zu erzählen. Was er im Affinger Bücherstüberl mit viel Freude und Charme unter Beweis stellte. Das Publikum lauschte, staunte und hörte gespannt zu, als er aus seinem Debüt-Roman „Bavarese“ las. Nebenbei gab er spannende und humorvolle Geschichten aus seinem abwechslungsreichen Leben zum Besten und zwischendurch spielte er auch noch gefühlvolle Songs am Piano.

