Mann will Unkraut entfernen und löst Brand aus: Sechsstelliger Schaden

Ein 27-Jähriger will in Affing mit dem Bunsenbrenner Unkraut entfernen. Doch das Feuer gerät außer Kontrolle und greift auf eine Hecke, eine Hütte und ein Wohnhaus über.

Beim Entfernen von Unkraut hat ein 27-Jähriger in Affing einen Brand mit hohem Schaden ausgelöst. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte er an einer Auffahrt an der Hauptstraße am Samstag gegen 13 Uhr mit einem Bunsenbrenner Unkraut entfernen.

Dabei geriet die angrenzende Hecke des 34-jährigen Nachbarn in Brand. Die beiden Männer versuchten erfolglos, die Flammen selbst zu löschen. Der Brand breitete sich aus und griff nach Polizeiangaben auf eine Gartenhütte sowie das Wohnhaus über. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen.

Brand in Affing: Kriminalpolizei Augsburg nimmt Ermittlungen auf

Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur besonderen Achtsamkeit beim Umgang mit Bunsenbrennern oder ähnlichen Geräten zum Entfernen von Unkraut. Sie empfiehlt dringend, bearbeitete Stellen nicht unbeaufsichtigt zu lassen, damit sie gegebenenfalls sofort abgelöscht werden können. (nsi)