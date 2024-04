Affing

vor 18 Min.

So viel Geld bekommt Affing fürs Millionenprojekt Grundschule

Plus Umbau, Erweiterung und Sanierung der Grundschule kosten rund 13 Millionen Euro. Der Zuschuss übertrifft die Erwartungen. Jetzt stehen die Zahlen fest.

Von Carmen Jung

Es soll eine Schule zum Wohlfühlen werden; eine mit flexiblen Räumen, in denen modernes, ebenso flexibles Lernen möglich ist; eine, in der Kinder nicht an einem Platz sitzen müssen, sondern in Bewegung bleiben dürfen. Das alles aber hat seinen Preis. Rund 13 Millionen Euro werden für Umbau, Erweiterung und Sanierung der Grundschule angesetzt. Im Hinblick auf die Finanzen gibt es nun aber eine gute Nachricht. Das macht einen Baustart im September wahrscheinlich.

Diese Ansicht zeigt den geplanten Anbau an die Affinger Grundschule auf den jetzigen Lehrerparkplätzen. Zum Affinger Bach hin sind großflächige Fensterelemente geplant. Foto: Visualisierung Jasarevic Architekten

Das Konzept der Affinger "Wohlfühlschule", das Gemeinde und Schulfamilie mit dem Büro Lernlandschaften erarbeitet haben, ist unstrittig. Auch die Pläne, die die Aufstockung des bestehenden Gebäudes und einen Anbau auf dem Lehrerparkplatz vorsehen, fanden Gefallen. Als sie Architekt Alen Jasarevic im Sommer 2022 präsentierte, gab es viel Lob. Trotzdem sagte der Gemeinderat Nein. Der Grund: die hohen Kosten. Diese sorgten seither mehrfach für erhebliche politische Diskussionen im Gemeinderat. Eltern sammelten über 500 Unterschriften und forderten eine Realisierung der Pläne. Letztlich beschloss sie der Gemeinderat im Oktober 2022 mit 14:4 Stimmen. Das Projekt blieb dennoch umstritten. Kritische Stimmen, die etwa den Neubau eines einzelnen Gebäudes auf dem Hartplatz forderten, gab es aber weiterhin. Auch deshalb, weil lange keine verbindlichen Aussagen der Regierung von Schwaben zur Zuschusshöhe vorlagen.

