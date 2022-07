Modernes Lernen: Das sind die Pläne für die Affinger Schulerweiterung

Plus Ein Anbau und ein Umbau des Gebäudes bringen Platzbedarf und pädagogischen Anspruch der Affinger Grundschule unter einen Hut. Das kostet viel Geld.

Neues Lernen, neue Schule: So lassen sich die Pläne für die Affinger Grundschule zusammenfassen. Aktuell ist sie auf neun Klassenzimmer ausgelegt, zehn werden unterrichtet. Doch schon bald müssen zwölf Klassen untergebracht werden. Der Plan für Umbau und Erweiterung steht. Er bringt pädagogischen Anspruch und zusätzlichen Platzbedarf von gut 600 Quadratmeter unter einen Hut. Die bestehende "Flurschule" wäre damit Vergangenheit. Ob der Entwurf für die Grundschule Affing tatsächlich realisiert wird, ist allerdings offen.