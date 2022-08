Affing-Mühlhausen

17:45 Uhr

Anwohner ärgern sich: Verkehrsteilnehmer nehmen Schleichwege

Plus Die Anwohner sind verärgert: Statt die ausgewiesene Umleitung zu nutzen, umfahren viele Fahrzeuge die Vollsperrung über Feldwege.

Von Marina Wagenpfeil

Clemens Maier ist verärgert. Er wohnt nahe am Seeweg in Mühlhausen, der seit Beginn der Bauarbeiten auf der Augsburger Straße am Montag von vielen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern zur Umfahrung der Vollsperrung verwendet wird. Erlaubt ist das nicht. Die weitläufige Umfahrung, Ortskenntnis, fehlerhafte Navis und schlicht die Unvernunft der Menschen sorgen dafür, dass die Seestraße und andere umliegende Straßen und Feldwege dennoch viel befahren werden. Andere Anwohnerinnen und Anwohner kritisieren außerdem fehlende Hinweise auf die Baustelle etwa in Rehling oder an der Ausfahrt Friedberg auf der A8. Doch dafür gibt es einen Grund.

