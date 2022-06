Die Schafwolle aus Mühlhausen kommt ins Gemüsebeet

Plus Weil der Wollmarkt eingebrochen ist, hat die Wanderschäferei Hartl aus Mühlhausen umdisponiert. Die Wolle wird nun zu Düngerpellets verarbeitet.

Die Wolle von Merinoschafen zählt zu den hochwertigsten Wollarten, die es gibt. Da liegt die Vermutung nahe, dass Christian Hartl, der Chef der Wanderschäferei Hartl aus Affing-Mühlhausen, die Wolle seiner Schafherde zu Kleidung verarbeiten lässt. Doch dem ist nicht (mehr) so, denn: "Der Wollmarkt ist eingebrochen." Deswegen setzt der Wanderschäfer nun auf Pflanzendünger aus seiner Schafwolle. Und dieser natürliche Dünger ist gerade jetzt im Frühjahr heiß begehrt.