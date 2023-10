Affing-Mühlhausen

vor 32 Min.

Entsteht in Mühlhausen ein Neubau als Flüchtlingsunterkunft?

Anstelle des kleinen Häuschens am Mühlhauser Berg soll eine vierstöckige Flüchtlingsunterkunft gebaut werden. Die Pläne des Besitzers haben allerdings wenig Chancen.

Plus Am Mühlhauser Berg ist ein vierstöckiger Neubau geplant, in dem Geflüchtete unterkommen sollen. Nun musste der Affinger Bauausschuss über die Voranfrage entscheiden.

Gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft im Gewerbegebiet hat sich in Mühlhausen eine Initiative gebildet. Und nächste Woche ist sie Thema im Gemeinderat. Während es wegen dieser Pläne bereits brodelt, ist in dem Affinger Ortsteil eine weitere Unterkunft geplant. Am Mühlhauser Berg soll ein neues Gebäude für Geflüchtete gebaut werden. Der Bauausschuss des Affinger Gemeinderates sieht das Projekt mehr als kritisch.

Rund ein Dutzend Gäste aus Mühlhausen besuchte am Mittwochabend die Sitzung des Gremiums. Die Zuhörerschaft erlebte mit, wie sich der Ausschuss in kurzer Zeit und ohne Debatte eine Meinung bildete: Er lehnte die Bauvoranfrage einstimmig ab.

