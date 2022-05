Affing-Mühlhausen

vor 19 Min.

Erweiterung des Gewerbegebiets Mühlhausen nimmt die nächste Hürde

Das Gewerbegebiet in Mühlhausen (Vordergrund) wird erweitert.

Plus Das Interesse der Unternehmen an dem geplanten Gewerbegebiet ist groß. Doch die Planungen ziehen sich schon seit 2017 hin. Nun geht es einen großen Schritt voran.

Von Carmen Jung

Mehr als 50 Firmen haben in den vergangenen Jahren Interesse an einem Platz im Gewerbegebiet Unterkreuthweg in Mühlhausen gezeigt. Die schwierige Erweiterung, die sich schon Jahre hinzieht, hat nun eine weitere Hürde genommen. Bis zum Sommer könnte der Bebauungsplan Rechtskraft haben. Das bedeutet: Dann kann die Erweiterung endlich realisiert werden.

