Kinder in Gefahr? WhatsApp-Warnmeldungen alarmieren Eltern

Warnmeldungen in Gruppen des Messenger-Dienstes verunsichern derzeit Eltern im Affinger Ortsteil Mühlhausen. Was die Aichacher Polizei dazu sagt.

Unsicherheit herrscht derzeit im Bereich der Gemeinde Affing. In Gruppen des Messenger-Dienstes WhatsApp wird offenbar von Eltern die Nachricht verbreitet, dass Kinder in Gefahr seien. Aus einem weißen Baustellenfahrzeug heraus sei versucht worden, Kinder und Jugendliche in das Fahrzeug zu ziehen, heißt es da. Die Aichacher Polizei hat dazu bislang aber keine Erkenntnisse, wie sie in einer Pressemitteilung dazu betont.

Laut den Nachrichten, die über den Messenger-Dienst WhatsApp verbreitet werden, heißt es, es werde versucht, Kinder und Jugendliche "einzusammeln". Sowohl den Leitungen der Schulen in Affing und Mühlhausen als auch der Polizei würden bereits Informationen hierzu vorliegen. Die Bereiche würden verstärkt von Polizeistreifen befahren und die Eltern zu erhöhter Vorsicht aufgerufen.

Eltern fragen bei der Grundschule und der Polizei nach

Mehrere Eltern haben deshalb bei der Affinger Grundschule und bei der Aichacher Polizei nachgefragt. Der Polizei liegen bislang aber keinerlei Erkenntnisse zu derartigen Vorfällen vor, betont ein Sprecher. Es hätten auch keine betroffenen Eltern Kontakt mit der Polizei aufgenommen. Eine Rückfrage bei der Affinger Grundschule ergab laut dem Sprecher, dass auch dort nichts von solchen Vorfällen bekannt ist, aber auch dort haben zahlreiche Eltern nachgefragt. Bei der Realschule in Bergen war es dagegen ruhig geblieben.

Sollten tatsächlich derartige Beobachtungen, wie in den Nachrichten genannt, gemacht worden sein, so bittet die Polizeiinspektion Aichach darum, direkt mit ihr in Kontakt zu treten unter der Telefonnummer 08251/8989-0.

Polizei anrufen, bevor Nachrichten verbreitet werden

Unter dieser Telefonnummer steht die Polizei auch als Ansprechpartner für offene Fragen zur Verfügung. Dorthin sollten sich Eltern wenden, bevor sie solche Meldungen weiterverbreiten. "Wir bitten die Bevölkerung sich bei Fragen oder Verunsicherung direkt an die Polizei zu wenden", sagt der Sprecher. Öffentlich geäußerte Vermutungen und Zusammenfassungen von Gerüchten über Kettenbriefe würden zur Verunsicherung beitragen. Sogenannte digitale Kettenbriefe seien aus polizeilicher Sicht im Hinblick auf eine zielführende Lösung nicht hilfreich.

Weitergehende Informationen zu digitalen Kettenbriefen gibt es im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/5-tipps-der-polizei-fuer-den-umgang-mit-digitalen-kettenbriefen-und-online-challenges/. (bac)