Laubfrosch und Rebhuhn bremsen Westumfahrung Mühlhausen

Plus Es wird noch dauern, bis die Regierung über die Pläne zur Westumfahrung von Mühlhausen entscheiden kann. Denn es fehlen noch nötige Informationen.

Der Laubfrosch und das Rebhuhn leiten die geplante Westumfahrung für den Affinger Ortsteil Mühlhausen in eine weitere Extraschleife um. Denn aus Sicht der Genehmigungsbehörde, der Regierung von Schwaben, sind diese beiden Tierarten bei der Planung nicht ausreichend berücksichtigt worden. Das macht eine Nacherhebung nötig, die weitere Zeit kostet.