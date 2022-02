Neues Baugebiet in Mühlhausen: Radweg wird umgeleitet

Plus Wegen der Erschließung des Baugebiets "Am Weberanger" ist der Radweg zwischen Anwalting und Mühlhausen gesperrt. Die Umleitung gefällt nicht jedem.

Im Affinger Ortsteil Mühlhausen wird seit dem vergangenen Frühjahr das neue Baugebiet "Am Weberanger" erschlossen. Aktuell wird die Straße der neuen Siedlung an den Anwaltinger Weg angebunden. Wegen dieser Arbeiten ist dieser seit Herbst gesperrt. Damit ist die bei Radfahrern beliebte Verbindung zwischen Mühlhausen und Anwalting abgeriegelt. Seit einer guten Woche gibt es nun eine Umleitungsstrecke.