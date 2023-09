Säureangriff auf Garten in Mühlhausen "Am Leitengraben"?

Unbekannte haben eine unbekannte Lösung im Garten versprüht und ihn dabei schwer beschädigt. Auch der Hund musste tierärztlich behandelt werden.

Gab es einen Säureangriff auf einen Garten im Mühlhausener Neubaugebiet "Am Leitengraben"? Das vermutet zumindest eine Anwohnerin, in deren Garten sich vor einigen Tagen massive Beschädigungen zeigten: Der Rasen ist braun verbrannt, das Hoch- und Bienenbeet abgestorben, der Pfirsichbaum hat alle Blätter abgeworfen. Auch der Familienhund musste tierärztlich behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun gegen unbekannt und sucht Zeugen, die in der Nähe des Spielplatzes etwas gesehen haben.

Zwei Drittel des Gartens sind von dem Angriff betroffen

Mit den Magen-Darm-Problemen des Hundes fing alles an. Am Donnerstag, 31. August, zeigte der alte Vierbeiner plötzlich Durchfall und Erbrechen. Die Vermutung beim Tierarzt: eine Vergiftung. "Ihm ging es wirklich schlecht", sagt die Hausbesitzerin, die anonym bleiben möchte. Trotzdem hatte sie sich im ersten Moment nichts groß dabei gedacht: "Er ist alt und es kann immer wieder mal passieren, dass Hunde etwas nicht vertragen oder Bakterien aufgenommen haben." Stutzig wurde sie jedoch, als nur wenige Tage später der kleine Pfirsichbaum von einem auf den anderen Tag alle Blätter abwarf. Es folgte das Gemüsebeet: Der Rosmarinstrauch im vorderen Teil des Beetes ist komplett ausgedörrt, vertrocknet, braun verbrannt; der hintere Teil ist noch grün. Auch andere Pflanzen im Hochbeet sind abgestorben. Ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde das liebevoll angelegte Insektenbeet im Garten. Zuletzt gab auch der grüne Rasen auf: Rund eine Woche, nachdem der Hund die Symptome gezeigt hatte, wurde auch das Gras in rund zwei Dritteln des Gartens braun.

Auch das Hochbeet wurde beschädigt. Foto: Marina Wagenpfeil

Die insgesamt betroffene Fläche schätzt die Hausbesitzerin auf rund 250 Quadratmeter. Nur ein Teil wurde ausgespart: "Das ist der Bereich, der am besten vom Haus aus einzusehen ist", sagt die Hausbesitzerin. Ein kleiner Zaun markiert die Grenze zum nicht betroffenen Teil. "Das ist, damit der Hund nicht noch mal hineinläuft. Wir vermuten nämlich, dass er sich danach die Pfoten abgeschleckt hat und dadurch die Magen-Darm-Probleme entstanden sind." Die Gärten der angrenzenden Nachbarn sind nicht betroffen.

Fast zwei Wochen ist der Vorfall nun her, doch die Bestürzung ist der Hausbesitzerin immer noch anzumerken. "Ich kann mir nicht vorstellen, wer das war und warum", sagt sie. Ihre direkte Nachbarschaft schließt sie aus. "Hier gibt es keinerlei Nachbarschaftsstreitigkeiten." Was im Garten versprüht wurde, kann sie ebenfalls nur vermuten. "Wir haben uns mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Stadtbergen in Kontakt gesetzt, und dort war die Vermutung, dass es sich um eine Säure handeln könnte." Die genaue Analyse sei jedoch aufwendig – und vor allem sehr teuer. Dementsprechend ist es auch schwierig, den genauen Schaden abschätzen zu können: "Wir wissen ja gar nicht, ob der Stoff sich von selbst auswäscht und alle Pflanzen den Angriff überlebt haben", sagt die Frau, die sehr vielen Jahren in der Region und seit rund 15 Jahren in dem Neubaugebiet in Mühlhausen lebt. Im schlimmsten Fall müsse der Boden abgetragen und alles neu angesät werden, was mehrere Tausend Euro kostet.

Der Rasen ist in dem betroffenen Bereich mutmaßlich mehrere Tage nach dem Angriff komplett braun geworden. Foto: Marina Wagenpfeil

Polizei meldet weiteren Vorfall in Mühlhausen

Die Polizeiinspektion Aichach bestätigt den Vorfall. Vermutlich sei eine nicht bestimmbare Flüssigkeit verteilt worden, so Leiter Michael Jakob. Es wird wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt ermittelt. Wie groß der Schaden ist, dazu kann sich zum derzeitigen Zeitpunkt auch die Polizei nicht äußern. Zwischen dem 17. und 31. August kam es außerdem in einem weiteren Wohnanwesen in Mühlhausen zu Sachbeschädigungen. Ein Unbekannter ging in zwei Fällen dasselbe Einfamilienhaus in der Burgstraße an und beschädigte mit einer öligen Flüssigkeit das Terrassenpflaster. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang und bittet Zeugen, sich unter 08251/89890 zu melden.