Tierschützer und Landwirte kritisieren Westumfahrung: So geht es weiter

Plus Wird bei der geplanten Westumfahrung Mühlhausen genug für den Naturschutz getan? Werden Landwirte gefährdet? - Diese Fragen werden nun geprüft.

Landwirte fühlen sich in ihrer Existenz bedroht. Naturschützer bangen um Kiebitz, Laubfrosch und eine seltene Libellenart: Die geplante Westumfahrung für den Affinger Ortsteil Mühlhausen, auf die viele Bewohnerinnen und Bewohner seit Jahrzehnten sehnsüchtig warten, stößt auch auf zahlreiche Vorbehalte und Einwände. Die Regierung von Schwaben, die zuständig ist für eine Genehmigung des auf 14 Millionen Euro geschätzten Straßenbauprojektes, sieht da noch Klärungsbedarf.