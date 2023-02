Affing-Mühlhausen

Wellness, E-Bikes oder Indoor-Freizeit? Was am Ludwigshof möglich ist

In dieser Halle beim Campingplatz Ludwigshof am See in Mühlhausen drehte sich früher alles um Wohnmobile und Wohnwagen. Seit einiger Zeit steht sie leer.

Plus Die Gewerbehalle für Wohnmobile am Ludwigshof bei Mühlhausen steht seit rund einem Jahr leer. Das soll sich ändern. Deshalb wird das Nutzungsspektrum erweitert.

Von Carmen Jung

Das Freizeitgelände Ludwigshof am See an der Staatsstraße bei Mühlhausen wird fit gemacht für die Zukunft. Neben den Dauercampern entsteht eine Wochenendsiedlung dort, wo bislang vorübergehend Touristen Zelte aufschlagen oder Wohnmobile aufstellen können. Auch die Gewerbehalle auf dem Ludwigshof-Gelände soll künftig wieder mit Leben gefüllt werden. Sie steht seit einem guten Jahr leer.

