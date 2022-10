Sophie Behmenburg aus Affing wird mit Courage-Medaille ausgezeichnet

Behmenburg sollte das Opfer eines Telefonbetrugs werden, doch sie drehte den Spieß um und lieferte eine bühnenreife Leistung, um einen Betrüger dingfest zu machen.

Der Schock hielt nicht lange an. Bereits wenige Minuten nach dem Anruf dämmerte es Sophie Behmenburg aus Haunswies (Gemeinde Affing): Sie wurde zum Opfer eines Telefonbetrugs. Doch statt aufzulegen, wie es viele andere tun und wie es von der Polizei auch geraten wird, sorgte sie mit einer bühnenreifen Schauspielleistung dafür, dass zumindest einer der Betrüger festgenommen werden konnte. Dafür wurde sie nun im Münchner Odeon vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann und Landespolizeipräsident Michael Schwald mit der Courage-Medaille für Verdienste um die Innere Sicherheit ausgezeichnet.

Versuchter Telefonbetrug: Affingerin für beherztes Verhalten ausgezeichnet

Bürgerinnen und Bürger, die sich durch mutiges und beherztes Einschreiten in besonderer Weise um die Innere Sicherheit in Bayern verdient gemacht haben, werden seit 1994 mit dieser Medaille ausgezeichnet. Eine von 31 Ausgezeichneten war nun die Affingerin. "Es war superschön, eine tolle Atmosphäre – etwas, das man nicht jeden Tag hat und an das man sich lange erinnern wird", erzählt Behmenburg hinterher – immer noch hörbar begeistert. Ihr Sohn durfte sie nach München begleiten. "Klar, denn um ihn ging es bei dem Telefonbetrug ja", so die 70-Jährige.

Im Juni 2021 klingelte bei Behmenburg das Telefon – eine angebliche Polizistin am Apparat. Diese erzählte, dass der Sohn einen Autounfall gebaut habe, bei dem eine Frau ums Leben gekommen sei. Der Mann der Verstorbenen habe dagegen überlebt, sitze aber im Rollstuhl und müsse in einem Pflegeheim betreut werden. Die Forderung: 41.000 Euro, um den Sohn vor dem Gefängnis zu bewahren. Um ihren Sohn zu schützen, machte sie sich mit dem Auto auf den Weg zur Bank. Doch bereits nach wenigen Kilometern wurde ihr klar: Jemand versuchte, sie zu betrügen.

Also drehte sie den Spieß um. Zuerst versicherte sie sich, dass es ihrem Sohn gut geht. Dann informierte sie die Polizei – und das alles, obwohl die Betrügerin weiterhin am Telefon war. Um der Polizei genug Zeit zu verschaffen, zögerte sie die Geldübergabe hinaus, täuschte einen Zusammenbruch und Heulkrämpfe vor. "Ohne meine schauspielerische Erfahrung wäre das nicht möglich gewesen", sagt Behmenburg auch heute noch. Sie ist seit Jahren bei der Volksbühne Affing aktiv und hat dort auch gelernt, wie man improvisiert. Am Ende konnte ein Mann festgenommen werden, der das Geld abholen sollte. Er wurde im Februar 2022 wegen bandenmäßigen Betrugs zu zwei Jahren Haft verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre.

Courage-Medaille bekommt besonderen Platz bei Behmenburg

Bei der Preisverleihung sorgte die Geschichte für einige ungläubige Lacher. "Das ist natürlich nicht unbedingt alltäglich", schmunzelt auch die Affingerin. Bereits kurz nach dem Betrugsversuch wurde sie nach Augsburg ins Polizeipräsidium eingeladen und dort von Michael Schwald empfangen. Schwald war damals noch Präsident des Polizeipräsidiums Schwaben Nord und wechselte erst kurz darauf nach München. "Ihn kannte ich also schon", sagt Behmenburg. Die Medaille und die Urkunde haben einen Ehrenplatz in ihrer Vitrine bekommen. "Diese Auszeichnung ist für mich etwas ganz Besonderes."

