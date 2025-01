Neue Häuser in Haunswies

Zwei Doppelhaushälften und zwei Einfamilienhäuser, die in der Aichacher Straße in Haunswies geplant sind, sind Thema am Mittwoch, 22. Januar, im Bau- und Verkehrsausschuss Affing. Dabei geht es um eine Anhörung zum Ersetzen des gemeindlichen Einvernehmens. Unter anderem geht es außerdem um einen Tekturantrag beim Umbau eines Mehrfamilienhauses mit sechs Wohneinheiten. Beginn der Sitzung ist um 19 Uhr Sitzungssaal der Mittagsbetreuung. (AZ)