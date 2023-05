Affing

06:30 Uhr

Neue Wohnanlagen verändern das Gesicht Affings

Plus Die "Wohnscheune" an der Von-Gravenreuth-Straße in Affing ist vor Kurzem fertig geworden. Eine zweite Wohnanlage baut die VR Bank gerade. Was noch in Planung ist.

Von Carmen Jung

Früher stand auf dem Grundstück eine Lagerhalle. Seit Jahresbeginn leben dort Menschen in einem Gebäude, dem die architektonische Idee einer "Wohnscheune" zugrunde liegt. Aus den Plänen des renommierten Architekturprofessors Matthias Loebermann ist ein Blickfang geworden direkt an der Ortsdurchfahrt. Im dörflich strukturierten Affing entstehen derzeit weitere Wohnungen. Der Ort beginnt damit auch, sein Gesicht zu verändern.

Unweit des Iglhofs an der Von-Gravenreuth-Straße, Ecke Bgm.-Bleis-Weg, ist der knapp 60 Meter lange, zweistöckige Bau nicht zu übersehen. Die Größenordnung entspricht dem gewerblichen Vorgängerbau. Als Bauträger Franz Johann Matzka und Architekt Loebermann im Oktober 2019 die Pläne vorstellten, war der Bauausschuss davon sehr angetan. Bürgermeister Markus Winklhofer stellte fest, das Gebäude werde dem Ortseingang optisch guttun.

