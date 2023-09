Affing

Neuer Kindergarten in Bergen: Jetzt sind Container im Gespräch

Die neue Kinderkrippe im Affinger Pfarrgarten ist aus Containern gebaut. Rechts ist das Pfarrhaus zu sehen. Eine solche Variante ist jetzt auch für den Kita-Neubau in Bergen im Gespräch.

Plus Der Neubau für vier Gruppen an der Kita in Bergen wird rund fünf Millionen Euro kosten. Container wären billiger. Sie hätten weitere Vorteile.

Schon jetzt muss die Gemeinde Affing kräftig improvisieren, um alle Kinder betreuen zu können. In Bergen ist deshalb ein Neubau mit je zwei Krippen- und Kindergartengruppen geplant. Der Neubau sollte bis September 2025 in Betrieb gehen. Das Bauamt rechnet in der Zwischenzeit allerdings erst mit einer Eröffnung frühestens 2026. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, bei der alles schneller gehen könnte. Und sie wäre billiger.

Von dieser Möglichkeit hätte noch vor einigen Wochen wohl kaum einer zu sprechen gewagt, sagte Bürgermeister Markus Winklhofer am Dienstag. Jetzt aber hat Affing ein von vielen Seiten als gelungen eingestuftes Beispiel im Pfarrgarten stehen: eine Krippe, gebaut aus Containern. Bauamtsleiter Ralf Scherbauer stuft sie als "sehr wertige Anlage" ein. Deshalb brachte er eine solche Lösung für den nötigen Neubau in Bergen ins Gespräch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

