Neues Fahrzeug: Jetzt ist die Feuerwehr Gebenhofen an der Reihe

Mehrere Feuerwehren der Gemeinde Affing brauchen neue Mannschaftstransporter. Haunswies ist bereits bedient. Anwalting folgt gerade.

Die Freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde Affing machen sich gegenseitig keine Konkurrenz. Insgesamt von ihnen benötigen neue Mannschaftstransportwagen. Gemeinsam stimmten sich die Vereine ab, welche Feuerwehr ein neues Fahrzeug am nötigsten hat. Die Gebenhofener Wehr zeigte sich geduldig. Sie ist jetzt an der Reihe.

Im vergangenen Jahr war zunächst geplant, dass die Ortsteile Gebenhofen und Anwalting berücksichtigt werden. Dann zeigte sich, dass Haunswies das Fahrzeug nötiger hat. Die dortige Feuerwehr konnte ihren Transporter inzwischen in Betrieb nehmen. Technische Gründe gaben den Ausschlag dafür, dass die Anwaltinger Feuerwehr als Nächstes zum Zuge kam. Deren Transporter wird aktuell bei einem Fahrzeuganbieter ausgebaut. Voraussichtlich in einigen Wochen kann er in Betrieb gehen.

Nun stellte der Affinger Gemeinderat die Weichen, dass die geduldigen Gebenhofener bedient werden. Er ermächtigte Bürgermeister Markus Winklhofer einstimmig, einen Mannschaftstransportwagen zu beschaffen. So soll sichergestellt werden, dass bei einem günstigen Angebot jederzeit zugeschlagen werden kann. 65.000 Euro sind dafür im Haushaltsplan reserviert.