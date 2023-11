Affing

vor 16 Min.

Noch gibt es Moore: Doch wer hebt den Affinger "Klimaschatz"?

Plus In Affing existieren echte Moore. Ein Klimabüro will die Flächen schützen und so Kohlendioxid einsparen. Das Ganze soll auch noch Spaß machen.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Es gibt sie tatsächlich noch im Gemeindegebiet Affing, doch sie werden kaum wahrgenommen: echte Moorböden. Zum Teil sind sie intakt, zum Teil sind sie bedroht. Doch sie leisten einen enormen Beitrag zum Klimaschutz. Jonas Galdirs, Geschäftsführer des Klimabüros CO 2 -regio, spricht sogar von einem "Klimaschatz". Der müsse nur gehoben werden. Ein erster, kleiner Schritt ist in Affing nun gemacht.

"Ins Moos naus", sagt der Volksmund noch heute, wenn er etwa eine Fläche südlich des Affinger Baches zwischen Affing und Haunswies meint. Paul Moll sagt: "Da schwabbelt wirklich alles." Der Landwirt weiß auch, wann der schwammartige Untergrund, von dem so wenige Notiz nehmen, auffällt. Dann nämlich, wenn im Herbst der Maishäcksler dort stecken bleibe, was regelmäßig passiere. Dass sich CO 2 -regio, die erst im Mai gegründete gemeinnützige Unternehmergesellschaft, des Themas annimmt, findet Moll gut. Wenn nur eine kleine Fläche dauerhaft geschützt werde, "wäre schon etwas gewonnen".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen