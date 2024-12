Musikverein Obergriesbach stimmt in Affing auf Weihnachten ein

Im Rahmen des Affinger Christkindlmarktes veranstaltet der Musikverein Obergriesbach am Samstag, 14. Dezember, ab 17 Uhr wieder ein Weihnachtskonzert in der Affinger Pfarrkirche. Im Vorjahr musste die Traditionsveranstaltung wegen der Kirchenrenovierung ausfallen. Am Samstag können sich die Gäste des Christkindlmarktes nun wieder musikalisch auf das Weihnachtsfest einstimmen lassen und dabei auch selbst aktiv werden, denn es werden auch einige Adventslieder zum Mitsingen gespielt.

Außerdem bietet ein Holzbläserensemble mit Flöte, Klarinette und Fagott ein breit gefächertes Programm von Boarischer Musi bis Mozart. Ein Blechbläserensemble spielt vornehmlich alpenländische Weisen, die bei diesem Abend von einem Tuba-Posaunenquartett vorgetragen werden. Dazu kommen zwei neue Weisen, komponiert von Dirigent Joseph Rast, für zwei Flügelhörner mit Bassbegleitung. Die Stücke wurden allesamt von Rast für sein gut besetztes Blasorchester eingerichtet beziehungsweise komponiert. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. (haju)