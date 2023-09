Oldtimer geben sich in Affing ein Stelldichein

Im Affinger Schlosshof steigt am Sonntag wieder ein Oldtimertreffen. Bei der dritten Auflage bietet die Katholische Landjugend ein digitales Schwarzes Brett an.

Bereits zum dritten Male veranstaltet die Katholische Landjugend Affing ein Oldtimertreffen. Es findet am Sonntag, 10. September, im Affinger Schlosshof statt. Nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre erwarten die Veranstalter auch dieses Jahr wieder einen großen Zulauf, denn es gibt nicht nur verschiedenste historische Fahrzeuge zu sehen, sondern es ist auch für Unterhaltung und Verpflegung gesorgt.

Zu diesem Oldtimertreffen sind alle Besitzer und Besitzerinnen von Raritäten aufgerufen, ihr Gefährt der Öffentlichkeit zu präsentieren: neben Autos auch Motorräder bis Baujahr 1989 und Traktoren oder Unimogs bis Baujahr 1979. Aber über historische Fahrräder würden sich die Veranstalter freuen.

Wie 2022 sind auch heuer Traktoren in Affing zu sehen. Foto: Josef Abt (Archivbild)

Die Anreise und Aufstellung der Fahrzeuge im Schlosshof beginnt bereits um 8 Uhr. Diesmal hofft die Landjugend auf besseres Wetter als im vergangenen Jahr, obwohl damals trotzdem zahlreiche Oldtimer-Besitzer aus ganz Bayern nach Affing angereist waren und auch viele Gäste das Areal füllten.

Für alle Besucher und Besucherinnen ist wieder Unterhaltung geboten. So spielt am Vormittag der Musikverein Haunswies, am Nachmittag tritt die Band Switch aus Affing auf. Für das leibliche Wohl ist an der Essensausgabe den ganzen Tag über gesorgt. Auch ein Weizenwagen und ein Aperitif-Ausschank warten auf die Gäste. Für die Kleinen wird eine Hüpfburg aufgebaut.

Oldtimertreffen: Fotoshooting und Info-Stände in Affing

Die Veranstaltung dauert je nach Besucherinteresse bis zum späten Nachmittag. Gegen eine Spende haben alle die Möglichkeit zu einem Fotoshooting. Sowohl die Verkehrspolizei als auch die Dekra werden mit einem Stand vertreten sein, wo es Informationen zu Themen wie Verkehrssicherheit gibt.

Wer mit seinem Fahrzeug teilnehmen will, kann sich bereits im Vorfeld im Internet anmelden. Dann wird bereits im Vorfeld das Datenblatt für das Fahrzeug ausgefüllt, das ins Fahrzeug präsentiert werden kann. Zudem gibt es auf dem Gelände ein digitales „Schwarzes Brett“. Hier können Teilnehmer, die ihr Fahrzeug verkaufen wollen, ein Inserat schalten, welches dann beim Oldtimertreffen aushängt. Sofern das Fahrzeug auf dem Treffen ist, kann es auch gleich besichtigt werden. Jetzt hoffen alle Mitglieder der KLJB Affing auf gutes Wetter und möglichst viele Teilnehmer. Die freiwilligen Helferinnen und Helfer werden schon Tage vorher bei den Vorkehrungen gefordert sein.