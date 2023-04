Affing

Personalengpass in der Affinger Verwaltung hat Folgen für die Bürger

Plus Die Menschen in Affing brauchen Geduld. Die Verwaltung kann die Abrechnung der Wasser- und Abwassergebühren derzeit nicht stemmen. Der Personalengpass dauert an.

Haben die Vorauszahlungen für Wasser und Abwasser ausgereicht? Verringert sich künftig der Abschlag oder ist eine Nachzahlung fällig? Antworten auf diese Fragen bekommen die Menschen in Affing nicht so schnell. Sie müssen sich in Geduld üben. Und es steht noch nicht fest, wie lange. Die Abrechnung der Wasser- und Abwassergebühren, die normalerweise alljährlich im Frühjahr an die Haushalte geht, kann die Gemeindeverwaltung "aufgrund eines tiefgreifenden Personalengpasses in der Finanzverwaltung" momentan nicht stemmen. Das teilt Bürgermeister Markus Winklhofer derzeit auf der Internetseite der Gemeinde mit. Bürgermeister bittet die Affinger um Verständnis Dort heißt es auch, die Verwaltung tue ihr Möglichstes, damit die Bürgerinnen und Bürger ihre Bescheide zeitnah erhalten. Doch "eine verbindliche Aussage zum Versandzeitpunkt können wir jedoch leider nicht treffen", betont der Bürgermeister und bittet zugleich um Verständnis für die Verzögerung. Um Verständnis musste der Gemeindechef einmal mehr auch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates werben. Josef Schmid hatte dort festgestellt: "Es wär' schon mal gut, wenn viele wissen würden, wie hoch die Abrechnung ist." Winklhofer sagte daraufhin, sichtlich genervt: "Was soll ich darauf antworten?" Der Bürgermeister betonte: "Ich wünsche mir jeden Tag auch anders." Er habe die Problematik seit Monaten kommuniziert. Einen Zeithorizont zu nennen, wie von Schmid angesprochen, wäre unseriös. "Es tut mir wirklich fürchterlich leid, dass die Leute draußen warten, mehr kann ich einfach nicht sagen", so Winklhofer. Lesen Sie dazu auch Affing Plus Affing lehnt neues Wohnquartier auf Sägewerk-Gelände ab – vorerst

