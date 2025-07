Peter Lechner ist ein Geburtstagskind mit Herz

Peter Lechner aus Affing hat Anfang April seinen 60. Geburtstag gefeiert. Von seinen 82 Gästen wünschte er sich Geld statt Geschenke für eine Spende an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach (Landkreis Unterallgäu). Viele seiner Gäste kamen dem Wunsch nach. Peter Lechner hat dann selbst noch großzügig dazu gespendet, sodass die großartige Summe von 2.500 Euro zusammenkam. Bei der Spendenübergabe im Kinderhospiz ließ er sich das Konzept des Hospizes und die Arbeit genau erklären. „Ich bin jetzt angenehm überrascht, und ich weiß, dass es ein sehr guter Platz ist, wo mein Geld hinkommt“, so Lechner gegenüber Holger Mock vom Kinderhospiz. Mock bedankte sich für die großzügige Spende, die der Unterstützung der Familien mit unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kindern zugutekommt.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!