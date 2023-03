Max Wild will in Pfaffenzell neue Brecher zum Einsatz bringen

Der Affinger Gemeinderat hat nichts gegen den Einsatz dieser Maschinen. Entscheiden aber wird das Landratsamt. Probleme sind hier nicht zu erwarten.

Die Firma Max Wild GmbH will auf ihrer Bauschuttrecyclinganlage in Pfaffenzell neue Brecher und Arbeitsmaschinen zum Einsatz bringen. Sie dienen zur Lagerung und Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen. Gegen dieses Vorhaben gab es jüngst im Affinger Gemeinderat grundsätzlich keine Einwände.

Im Gremium wurde aber verlangt, dass keine Erweiterung der bisherigen Festsetzungen mit dem Antrag verbunden sein darf. Auf diese Weise soll ausgeschlossen werden, dass "größere, ausufernde Dinger", wie sich Paul Moll ausdrückte, grünes Licht erhalten.

Landratsamt fordert von Max Wild die Anpassung an bestimmte Abgasnorm

Die Neuerungen in Pfaffenzell gehen auf eine Forderung des Landratsamtes zurück. Diese schreibt dem Betreiber der Anlage Arbeitsmaschinen und -fahrzeuge vor, die die Abgasnorm IIIB einhalten. An diesen Standard will Max Wild nun ihre Geräte anpassen. Die Gemeinde Affing konnte eine Stellungnahme zu dem Antrag abgeben, entscheiden aber wird die Kreisbehörde. Nachdem das Unternehmen eine Forderung der Behörde erfüllt, ist nicht mit Problemen zu rechnen.

Lesen Sie dazu auch