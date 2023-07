Affing

vor 32 Min.

Pfarrer Bauer feiert seinen letzten Gottesdienst in Affing

Plus Mit einem Gottesdienst und einem Empfang verabschiedet die Pfarreiengemeinschaft Affing ihren beliebten Pfarrer. Einige Geschenke werden ihn begleiten.

Von Christine Schmid-Mägele Artikel anhören Shape

„Herr Pfarrer, bleiben’s da, so schön wie bei uns kriegen Sie es nirgends.“ Mit diesen Worten verabschiedete Pastoralratsvorsitzende Susanne Pfundmeir in einer mehr als vollen Kirche den überaus beliebten Pfarrer Max Bauer. Der Einladung zur Abschiedsfeier waren so viele Menschen aus allen Pfarreien gefolgt, dass in der Affinger Pfarrkirche nicht nur alle Plätze besetzt waren, sondern auch wirklich nicht alle Menschen Stehplätze fanden.

Der Gottesdienst, der im Freien geplant war, musste aufgrund des Wetters in die Kirche verlegt werden. Alle Vereine schickten Abordnungen und aus allen Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft Affing waren nicht nur Ministrantinnen und Ministranten, sondern auch die Lektorinnen und Lektoren vertreten. Ebenso waren alle Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger aus den einzelnen Pfarreien anwesend und Verwaltungsleiter Achim Renninger. Neben dem Affinger Bürgermeister Markus Winklhofer und Freiherr Marian von Gravenreuth war die Vorsitzende des Caritasverbandes Aichach-Friedberg, Gertrud Hitzler, anwesend, denn Pfarrer Max Bauer war beim Caritasverband als Verbandsgeistlicher tätig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen