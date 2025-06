Wofür die Gemeinde Affing in diesem Jahr Geld ausgibt

13 Millionen Euro will die Gemeinde Affing in diesem Jahr investieren. Das ist ein Rekord. Aller Voraussicht nach werden sich die Vorhaben aber auch in diesem Jahr nicht alle umsetzen lassen. Bauamtsleiter Ralf Scherbauer geht davon aus, dass die Gemeinde rund 9,5 Millionen verbauen wird. Ein Großteil der Maßnahmen sei „bereits im Laufen“. Das sind die wichtigsten Investitionen in diesem Jahr:

Kita Bergen Die laut Scherbauer „wichtigste Investition“ ist die Erweiterung des Kindergartens in Bergen mit einem eigenständigen Gebäude, das an den Altbau angebunden wird. Es entsteht Platz für zwei Krippen- und zwei Kindergartengruppen. Fast 4,1 Millionen Euro werden in diesem Jahr investiert. Weitere gut 3,55 Millionen Euro folgen 2026.

Feuerwehren Insgesamt investiert Affing rund eine Million Euro, darunter rund 170.000 Euro für Ausrüstungsgegenstände und jeweils rund 90.000 Euro für neue Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehren Gebenhofen und Aulzhausen. Der Rest der Summe fließt in die Feuerwehrhäuser. 50.000 Euro Materialkosten sind etwa in Gebenhofen nötig, damit die Feuerwehr das Gebäude so umbauen kann, dass das neue Fahrzeug Platz hat. 120.000 Euro werden in einen zweiten Fluchtweg im Feuerwehrhaus Mühlhausen investiert. Weitere 150.000 Euro sind dort für die Ertüchtigung der Decke über der Fahrzeughalle nötig. Für die Dachsanierung in Haunswies sind 100.000 Euro eingeplant.

Erweiterung Grundschule Insgesamt sind 840.000 Euro eingeplant, darunter Planungskosten, Ausgaben für die nötige temporäre Containeranlage und das geplante Nahwärmenetz.

Gemeindestraßen Rund 1,2 Millionen Euro werden in den Erhalt und die Sanierung von Gemeindestraßen gesteckt, darunter der inzwischen abgeschlossene Saumweg in Gebenhofen, der Leitenweg in Bergen und Restkosten für die Lichtsignalanlage in Mühlhausen.

Wasserversorgung Bei den 1,27 Millionen Euro Ausgaben sind ein neues Dienstfahrzeug und Wasserzähler ebenso eingeplant, wie Planungskosten für den Hochbehälter in Bergen , der Umbau des Wasserwerks in Affing und der Prozessleittechnik in Bergen sowie Wasserleitungen in Baugebieten.

Baugebiete Die Fertigstellung von Straßen in mehreren Baugebieten und für die Erweiterung des Gewerbegebietes in Mühlhausen schlagen mit über 1,3 Millionen Euro zu Buche.